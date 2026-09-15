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Exponent-Performance 15.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exponent von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Exponent-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Exponent
58.58 EUR -2.50%
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Exponent-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Exponent-Anteile an diesem Tag bei 24.61 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Exponent-Aktie investierten, hätten nun 406.339 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 28’114.59 USD, da sich der Wert eines Exponent-Papiers am 14.09.2026 auf 69.19 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 181.15 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Exponent einen Börsenwert von 3.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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