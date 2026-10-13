NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exponent von vor 10 Jahren eingebracht

Exponent-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Exponent-Aktie an diesem Tag bei 24.39 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Exponent-Aktie investierten, hätten nun 4.100 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 289.75 USD, da sich der Wert eines Exponent-Anteils am 12.10.2026 auf 70.67 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 189.75 Prozent erhöht.

Exponent markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch