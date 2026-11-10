NASDAQ Composite Index-Papier Exponent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exponent von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 10.11.2016 wurde die Exponent-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Exponent-Anteile an diesem Tag 30.58 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 USD in die Exponent-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 32.706 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.11.2026 2’795.09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 85.46 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 179.51 Prozent gesteigert.

Exponent war somit zuletzt am Markt 3.97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch