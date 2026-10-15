Expeditors International of Washington Aktie 929057 / US3021301094
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15.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expeditors International of Washington von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Expeditors International of Washington-Investment verdienen können.
Vor 3 Jahren wurden Expeditors International of Washington-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 116.45 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Expeditors International of Washington-Aktie investiert, befänden sich nun 8.587 Expeditors International of Washington-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Expeditors International of Washington-Papiere wären am 14.10.2026 1’686.39 USD wert, da der Schlussstand 196.38 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 68.64 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Expeditors International of Washington eine Börsenbewertung in Höhe von 25.40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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