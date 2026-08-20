Expeditors International of Washington Aktie 929057 / US3021301094
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20.08.2026 16:02:37
NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expeditors International of Washington von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Expeditors International of Washington eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Expeditors International of Washington-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 115.83 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 86.333 Expeditors International of Washington-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Expeditors International of Washington-Papiers auf 186.44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’096.00 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 60.96 Prozent.
Der Börsenwert von Expeditors International of Washington belief sich zuletzt auf 24.16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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