NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expeditors International of Washington von vor 3 Jahren abgeworfen

Expeditors International of Washington-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 115.83 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 86.333 Expeditors International of Washington-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Expeditors International of Washington-Papiers auf 186.44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’096.00 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 60.96 Prozent.

Der Börsenwert von Expeditors International of Washington belief sich zuletzt auf 24.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch