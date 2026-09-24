NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expeditors International of Washington-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Expeditors International of Washington-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 124.69 USD wert. Bei einem Expeditors International of Washington-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.020 Expeditors International of Washington-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 188.03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’507.98 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 50.80 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Expeditors International of Washington betrug jüngst 24.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch