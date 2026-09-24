Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’899 -0.2%  SPI 19’706 -0.2%  Dow 51’336 -0.3%  DAX 25’267 -0.6%  Euro 0.9418 0.2%  EStoxx50 6’273 -0.4%  Gold 4’264 -0.5%  Bitcoin 69’852 0.3%  Dollar 0.8283 0.4%  Öl 106.3 3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Chef beim Trump–Xi-Dinner: Chance oder Risiko für Aktienanleger?
Neuer Chip-Boom? BofA sieht Rally bei KI-Aktien wie NVIDIA, AMD und Co.
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
Roche-Aktie stabil: Fitch bescheinigt dem Pharmariesen weiter eine sehr hohe Kreditwürdigkeit
Novo Nordisk-Aktie: Markt fordert harte Fakten statt grosser Versprechen
Suche...
ETF Sparplan

Expeditors International of Washington Aktie 929057 / US3021301094

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Frühes Investment 24.09.2026 16:02:18

NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expeditors International of Washington-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Expeditors International of Washington-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Expeditors International of Washington
153.21 CHF -0.80%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Expeditors International of Washington-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 124.69 USD wert. Bei einem Expeditors International of Washington-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.020 Expeditors International of Washington-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 188.03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’507.98 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 50.80 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Expeditors International of Washington betrug jüngst 24.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Expeditors International of Washington Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
16:02
 NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expeditors International of Washington-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
17.09.26
 NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
10.09.26
 NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expeditors International of Washington-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
03.09.26
 NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
27.08.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
20.08.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expeditors International of Washington von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
13.08.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
06.08.26
 NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
mehr Nachrichten