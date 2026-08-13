Expeditors International of Washington Aktie 929057 / US3021301094
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13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Expeditors International of Washington-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Expeditors International of Washington-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 122.25 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.180 Expeditors International of Washington-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 184.47 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’508.96 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 50.90 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Expeditors International of Washington belief sich zuletzt auf 23.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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