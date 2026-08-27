NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 5 Jahren eingebracht

Die Expeditors International of Washington-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 124.57 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.803 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 190.18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 152.67 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +52.67 Prozent.

Der Börsenwert von Expeditors International of Washington belief sich zuletzt auf 24.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch