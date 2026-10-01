NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Expeditors International of Washington-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 51.52 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 194.099 Expeditors International of Washington-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Expeditors International of Washington-Papiers auf 184.64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35’838.51 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 258.39 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Expeditors International of Washington betrug jüngst 24.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch