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Lohnende Expedia-Anlage? 09.10.2026 16:02:34

NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expedia-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Expedia-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Expedia
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Am 09.10.2021 wurde das Expedia-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Expedia-Anteile letztlich bei 169.98 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Expedia-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58.830 Expedia-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 15’891.87 USD, da sich der Wert eines Expedia-Anteils am 08.10.2026 auf 270.13 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58.92 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Expedia bezifferte sich zuletzt auf 30.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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