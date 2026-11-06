NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Expedia-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Expedia-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 182.17 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.549 Expedia-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 272.48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 149.57 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49.57 Prozent vermehrt.

Am Markt war Expedia jüngst 37.81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch