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20.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expedia-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Expedia eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Expedia-Papier statt. Der Schlusskurs des Expedia-Papiers betrug an diesem Tag 234.77 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 42.595 Expedia-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 239.19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’188.27 USD wert. Mit einer Performance von +1.88 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Expedia betrug jüngst 29.12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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