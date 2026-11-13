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13.11.2026 16:01:59
NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expedia-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Expedia-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Expedia-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 121.20 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 8.251 Expedia-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 261.05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’153.88 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 115.39 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Expedia belief sich jüngst auf 31.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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