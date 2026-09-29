NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Exelixis von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde die Exelixis-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 40.57 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Exelixis-Aktie investiert hat, hat nun 2.465 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 143.87 USD, da sich der Wert einer Exelixis-Aktie am 28.09.2026 auf 58.37 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 43.87 Prozent.

Alle Exelixis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch