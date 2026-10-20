NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Exelixis von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurden Exelixis-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11.74 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Exelixis-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8.518 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 62.68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 533.90 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 433.90 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Exelixis einen Börsenwert von 15.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch