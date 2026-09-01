NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exelixis-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Exelixis-Papier statt. Zum Handelsende stand die Exelixis-Aktie an diesem Tag bei 37.42 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Exelixis-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 267.237 Exelixis-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’601.82 USD, da sich der Wert eines Exelixis-Papiers am 31.08.2026 auf 54.64 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 46.02 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Exelixis einen Börsenwert von 13.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch