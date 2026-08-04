Exelixis Aktie 1069927 / US30161Q1040
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04.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exelixis-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Exelixis-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Exelixis-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 36.81 USD. Bei einem Exelixis-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27.167 Exelixis-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’495.79 USD, da sich der Wert eines Exelixis-Papiers am 03.08.2026 auf 55.06 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 49.58 Prozent.
Insgesamt war Exelixis zuletzt 13.35 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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