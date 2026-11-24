Am 24.11.2025 wurden Exelixis-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 42.25 USD. Bei einem Exelixis-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 236.686 Exelixis-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 66.82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’815.38 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 58.15 Prozent angewachsen.

Exelixis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch