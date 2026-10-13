NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor 5 Jahren eingefahren

Am 13.10.2021 wurden Exelixis-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 21.45 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Exelixis-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 466.200 Exelixis-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 27’888.11 USD, da sich der Wert einer Exelixis-Aktie am 12.10.2026 auf 59.82 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 178.88 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Exelixis belief sich zuletzt auf 14.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch