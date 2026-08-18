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Exelixis Aktie 1069927 / US30161Q1040

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Exelixis-Investment 18.08.2026 16:02:29

NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Exelixis eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Exelixis
43.13 CHF 2.39%
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Vor 5 Jahren wurden Exelixis-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 18.26 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5.476 Exelixis-Aktien. Die gehaltenen Exelixis-Anteile wären am 17.08.2026 286.53 USD wert, da der Schlussstand 52.32 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 186.53 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Exelixis bezifferte sich zuletzt auf 12.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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