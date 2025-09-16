NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Exelixis-Papier statt. Diesen Tag beendete das Exelixis-Papier bei 26.63 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Exelixis-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 37.552 Anteilen. Die gehaltenen Exelixis-Anteile wären am 15.09.2025 1’464.89 USD wert, da der Schlussstand 39.01 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 46.49 Prozent vermehrt.

Exelixis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

