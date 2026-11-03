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03.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Exelixis-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 3 Jahren wurde die Exelixis-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Exelixis-Papiers betrug an diesem Tag 21.00 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 476.190 Exelixis-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 33’395.24 USD, da sich der Wert einer Exelixis-Aktie am 02.11.2026 auf 70.13 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 233.95 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Exelixis zuletzt 16.92 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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