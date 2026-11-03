NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde die Exelixis-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Exelixis-Papiers betrug an diesem Tag 21.00 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 476.190 Exelixis-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 33’395.24 USD, da sich der Wert einer Exelixis-Aktie am 02.11.2026 auf 70.13 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 233.95 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Exelixis zuletzt 16.92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch