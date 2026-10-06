NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Exelixis-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Exelixis-Aktie bei 22.22 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 45.005 Exelixis-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Exelixis-Aktie auf 58.85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’648.51 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 164.85 Prozent.

Alle Exelixis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch