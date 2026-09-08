NASDAQ Composite Index-Papier Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Exelixis-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das Exelixis-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 22.11 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Exelixis-Aktie investierten, hätten nun 4.523 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Exelixis-Aktien wären am 04.09.2026 266.89 USD wert, da der Schlussstand 59.01 USD betrug. Damit wäre die Investition 166.89 Prozent mehr wert.

Exelixis wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14.62 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch