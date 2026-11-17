Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Euronet Worldwide-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 70.72 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Euronet Worldwide-Aktie investiert hat, hat nun 141.403 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 69.58 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9’838.80 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -1.61 Prozent.

Der Euronet Worldwide-Wert an der Börse wurde auf 2.61 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch