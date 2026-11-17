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|Profitable Euronet Worldwide-Anlage?
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17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Euronet Worldwide von vor einem Jahr angefallen
Bei einem frühen Euronet Worldwide-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Euronet Worldwide-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 70.72 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Euronet Worldwide-Aktie investiert hat, hat nun 141.403 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 69.58 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9’838.80 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -1.61 Prozent.
Der Euronet Worldwide-Wert an der Börse wurde auf 2.61 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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