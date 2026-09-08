Euronet Worldwide Aktie 602878 / US2987361092
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08.09.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Euronet Worldwide von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Euronet Worldwide gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Euronet Worldwide-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 131.73 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7.591 Euronet Worldwide-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 560.31 USD, da sich der Wert einer Euronet Worldwide-Aktie am 04.09.2026 auf 73.81 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 43.97 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von Euronet Worldwide betrug jüngst 2.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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