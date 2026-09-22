NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Euronet Worldwide von vor einem Jahr eingebracht

Die Euronet Worldwide-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Euronet Worldwide-Aktie betrug an diesem Tag 89.19 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.121 Euronet Worldwide-Papiere. Die gehaltenen Euronet Worldwide-Anteile wären am 21.09.2026 74.11 USD wert, da der Schlussstand 66.10 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 25.89 Prozent gleich.

Euronet Worldwide war somit zuletzt am Markt 2.47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch