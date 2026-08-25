NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Euronet Worldwide von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Euronet Worldwide-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Euronet Worldwide-Papier an diesem Tag 95.95 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Euronet Worldwide-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 104.226 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Euronet Worldwide-Papiere wären am 24.08.2026 7’316.69 USD wert, da der Schlussstand 70.20 USD betrug. Die Abnahme von 10’000 USD zu 7’316.69 USD entspricht einer negativen Performance von 26.83 Prozent.

Am Markt war Euronet Worldwide jüngst 2.63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch