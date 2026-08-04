NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Euronet Worldwide von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Euronet Worldwide-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 87.07 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 114.850 Euronet Worldwide-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 73.47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’438.04 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 15.62 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Euronet Worldwide eine Börsenbewertung in Höhe von 2.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch