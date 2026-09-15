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Euronet Worldwide Aktie 602878 / US2987361092

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Euronet Worldwide-Investment 15.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Euronet Worldwide von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Euronet Worldwide-Aktie Investoren gebracht.

Euronet Worldwide
58.18 CHF 0.26%
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Heute vor 10 Jahren wurde die Euronet Worldwide-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 78.96 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Euronet Worldwide-Aktie investiert, befänden sich nun 126.646 Euronet Worldwide-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’024.82 USD, da sich der Wert eines Euronet Worldwide-Anteils am 14.09.2026 auf 71.26 USD belief. Die Abnahme von 10’000 USD zu 9’024.82 USD entspricht einer negativen Performance von 9.75 Prozent.

Euronet Worldwide wurde am Markt mit 2.71 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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