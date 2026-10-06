NASDAQ Composite Index-Papier Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Euronet Worldwide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Euronet Worldwide-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Euronet Worldwide-Papier an diesem Tag bei 131.99 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Euronet Worldwide-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 75.763 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’867.41 USD, da sich der Wert einer Euronet Worldwide-Aktie am 05.10.2026 auf 64.25 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 51.33 Prozent verringert.

Euronet Worldwide erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch