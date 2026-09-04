ESCO Technologies Aktie 1104623 / US2963151046
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04.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ESCO Technologies von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ESCO Technologies-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem ESCO Technologies-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 45.97 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das ESCO Technologies-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21.753 ESCO Technologies-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 273.87 USD gerechnet, wäre die Investition nun 5’957.58 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 495.76 Prozent gleich.
Insgesamt war ESCO Technologies zuletzt 6.90 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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