NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ESCO Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die ESCO Technologies-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 218.92 USD wert. Bei einem ESCO Technologies-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.568 ESCO Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’031.38 USD, da sich der Wert einer ESCO Technologies-Aktie am 05.11.2026 auf 225.79 USD belief. Damit wäre die Investition 3.14 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von ESCO Technologies belief sich zuletzt auf 7.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch