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23.10.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ESCO Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in ESCO Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Die ESCO Technologies-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 84.64 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 118.147 ESCO Technologies-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.10.2026 27’527.17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 232.99 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 27’527.17 USD entspricht einer Performance von +175.27 Prozent.
Der Börsenwert von ESCO Technologies belief sich zuletzt auf 7.67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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