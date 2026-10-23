NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ESCO Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die ESCO Technologies-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 84.64 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 118.147 ESCO Technologies-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.10.2026 27’527.17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 232.99 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 27’527.17 USD entspricht einer Performance von +175.27 Prozent.

Der Börsenwert von ESCO Technologies belief sich zuletzt auf 7.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch