NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der ESCO Technologies-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 188.17 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5.314 ESCO Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 300.81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’598.61 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +59.86 Prozent.

ESCO Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch