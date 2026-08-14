ESCO Technologies Aktie 1104623 / US2963151046
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14.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in ESCO Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der ESCO Technologies-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 188.17 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5.314 ESCO Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 300.81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’598.61 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +59.86 Prozent.
ESCO Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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