NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Erie Indemnity von vor einem Jahr eingebracht

Am 16.11.2025 wurde die Erie Indemnity-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 286.58 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Erie Indemnity-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.489 Erie Indemnity-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 274.73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 958.65 USD wert. Mit einer Performance von -4.13 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Erie Indemnity einen Börsenwert von 12.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch