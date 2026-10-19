NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Erie Indemnity-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Erie Indemnity-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 316.66 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.316 Erie Indemnity-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Erie Indemnity-Papiers auf 243.71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76.96 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 23.04 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Erie Indemnity betrug jüngst 11.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch