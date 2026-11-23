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23.11.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Erie Indemnity-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Erie Indemnity-Aktien gewesen.
Am 22.11.2023 wurde das Erie Indemnity-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Erie Indemnity-Anteile an diesem Tag bei 288.95 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Erie Indemnity-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34.608 Erie Indemnity-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’428.27 USD, da sich der Wert eines Erie Indemnity-Papiers am 20.11.2026 auf 272.43 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5.72 Prozent.
Der Börsenwert von Erie Indemnity belief sich jüngst auf 12.60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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