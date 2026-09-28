NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Erie Indemnity-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Erie Indemnity-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 299.29 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.334 Erie Indemnity-Anteilen. Die gehaltenen Erie Indemnity-Aktien wären am 25.09.2026 74.46 USD wert, da der Schlussstand 222.86 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25.54 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Erie Indemnity belief sich zuletzt auf 10.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch