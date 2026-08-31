NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel hätte eine Investition in Erie Indemnity von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Erie Indemnity-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 278.73 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35.877 Erie Indemnity-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’342.37 USD, da sich der Wert eines Erie Indemnity-Papiers am 28.08.2026 auf 260.40 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6.58 Prozent verringert.

Erie Indemnity erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch