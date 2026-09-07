NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erie Indemnity von vor 5 Jahren eingefahren

Am 07.09.2021 wurden Erie Indemnity-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 177.87 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Erie Indemnity-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.562 Erie Indemnity-Aktien. Die gehaltenen Erie Indemnity-Anteile wären am 04.09.2026 142.13 USD wert, da der Schlussstand 252.80 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 142.13 USD entspricht einer Performance von +42.13 Prozent.

Erie Indemnity wurde am Markt mit 11.78 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch