Erie Indemnity Aktie 285347 / US29530P1021
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07.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erie Indemnity von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Erie Indemnity eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 07.09.2021 wurden Erie Indemnity-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 177.87 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Erie Indemnity-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.562 Erie Indemnity-Aktien. Die gehaltenen Erie Indemnity-Anteile wären am 04.09.2026 142.13 USD wert, da der Schlussstand 252.80 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 142.13 USD entspricht einer Performance von +42.13 Prozent.
Erie Indemnity wurde am Markt mit 11.78 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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