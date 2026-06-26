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Lukratives eBay-Investment? 26.06.2026 16:02:24

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor 5 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in eBay-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

eBay
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der eBay-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 67.90 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die eBay-Aktie investiert, befänden sich nun 147.275 eBay-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 108.00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’905.74 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +59.06 Prozent.

Zuletzt ergab sich für eBay eine Börsenbewertung in Höhe von 48.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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