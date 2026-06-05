eBay Aktie 956191 / US2786421030
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05.06.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen eBay-Investment verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde das eBay-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die eBay-Aktie bei 23.98 USD. Bei einem eBay-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 417.014 eBay-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 45’517.10 USD, da sich der Wert eines eBay-Papiers am 04.06.2026 auf 109.15 USD belief. Das entspricht einem Plus von 355.17 Prozent.
Der Börsenwert von eBay belief sich zuletzt auf 48.11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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