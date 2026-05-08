eBay Aktie 956191 / US2786421030
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08.05.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätte eine Investition in eBay von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen eBay-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde das eBay-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 23.82 USD. Bei einem eBay-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41.982 eBay-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 106.42 USD gerechnet, wäre die Investition nun 4’467.67 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 346.77 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von eBay bezifferte sich zuletzt auf 48.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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