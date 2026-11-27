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27.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in eBay gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades eBay-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 82.49 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die eBay-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.212 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 115.54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140.07 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 40.07 Prozent.
eBay wurde am Markt mit 50.58 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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