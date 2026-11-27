Heute vor 1 Jahr wurden Trades eBay-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 82.49 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die eBay-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.212 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 115.54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140.07 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 40.07 Prozent.

eBay wurde am Markt mit 50.58 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch