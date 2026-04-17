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Lukrative eBay-Anlage? 17.04.2026 16:02:37

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor einem Jahr abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in eBay-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

eBay
80.73 CHF 1.64%
Kaufen Verkaufen

Die eBay-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des eBay-Papiers betrug an diesem Tag 66.26 USD. Bei einem eBay-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15.092 eBay-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 101.96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’538.79 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 53.88 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete eBay eine Marktkapitalisierung von 45.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: goldenangel / Shutterstock.com

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Short 14’030.35 13.87 SV5BGU
Short 14’553.88 8.90 S43BWU
SMI-Kurs: 13’355.55 17.04.2026 15:58:08
Long 12’659.63 19.37 S2GBOU
Long 12’389.96 13.87 SZXBHU
Long 11’864.24 8.96 S3JBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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