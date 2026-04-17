NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor einem Jahr abgeworfen

Die eBay-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des eBay-Papiers betrug an diesem Tag 66.26 USD. Bei einem eBay-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15.092 eBay-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 101.96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’538.79 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 53.88 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete eBay eine Marktkapitalisierung von 45.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch