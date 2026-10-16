eBay Aktie 956191 / US2786421030
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16.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in eBay eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden eBay-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des eBay-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 74.90 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die eBay-Aktie investiert, befänden sich nun 1.335 eBay-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 122.91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 164.10 USD wert. Damit wäre die Investition 64.10 Prozent mehr wert.
Insgesamt war eBay zuletzt 52.14 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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