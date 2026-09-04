NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

eBay-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 93.03 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die eBay-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.075 Anteilen. Die gehaltenen eBay-Papiere wären am 03.09.2026 113.79 USD wert, da der Schlussstand 105.86 USD betrug. Mit einer Performance von +13.79 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle eBay-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch