eBay Aktie 956191 / US2786421030
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07.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in eBay-Aktien gewesen.
eBay-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 93.02 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die eBay-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 107.504 Anteilen. Die gehaltenen eBay-Papiere wären am 06.08.2026 11’840.46 USD wert, da der Schlussstand 110.14 USD betrug. Mit einer Performance von +18.40 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle eBay-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 49.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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