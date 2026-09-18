NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 18.09.2021 wurde das eBay-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die eBay-Anteile bei 74.11 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die eBay-Aktie investiert, befänden sich nun 134.935 eBay-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’234.11 USD, da sich der Wert einer eBay-Aktie am 17.09.2026 auf 112.90 USD belief. Mit einer Performance von +52.34 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle eBay-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 48.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch